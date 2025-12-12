ウェルネス総合研究所は、「ダイエットと疲労に関する調査」の結果を12月11日に発表した。同調査は、2025年9月29日から10月1日にかけて、全国の20代から60代の男女1000人を対象にインターネットで実施されたもの。○Q.現在、カラダの不調や衰えを感じますか。(n=1000)20〜60代の男女1000名のうち、77.1%が「カラダの不調や衰えを感じている」と回答した。男性は71.6%、女性は82.6%で、女性の方が不調を感じる割合が高かった。○Q.