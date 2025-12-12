12月11日、モデルでタレントの藤田ニコルが、第1子を妊娠したことを明かした。出産は春ごろを予定しているとし、夫で俳優の稲葉友との連名による直筆メッセージをSNSに投稿した。「藤田さんは2023年8月に入籍、翌2024年11月に結婚式を挙げています。かつては飾らない“天然キャラ”として注目されましたが、その後はモデル・タレントとして確固たるポジションを築き、活動の幅を広げています」（芸能ジャーナリスト）Xでは、《