なりわいの再生が一歩ずつ進んでいます。地震や豪雨で甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町で、夏から整備が進められていた仮設商店街が完成し、12日から営業が始まりました。石川県輪島市町野地区に完成した「まちのテラス」。輪島市では9か所目、町野地区では初となる仮設商店街です。 「オープンでございます」入居第1号となる健康関連の商品を扱う店が12日から営業を始め、早速、地元の人が訪れていました。地元の人