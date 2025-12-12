壱番屋は、公式ファンブック第2弾『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ! 』(宝島社/1,100円)を2026年1月17日に販売開始する。同書には、期間中、店内飲食が何度でも10%OFFになる限定付録「SPECIALパスポート」が収録されている。『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ! 』(宝島社/1,100円) が2026年1月17日販売開始2023年1月に販売開始した第1弾『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK』に続く、今回の『