＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞が3月28日および29日の2日間、兵庫・アクリエひめじ 大ホールで開催される。2025年5月に初開催された同フェスは今年3月に第二回目を迎える。その出演アーティストが発表となった。DAY1出演者は、氣志團、PENICILLIN、lynch.、キズ。DAY2出演者は、Plastic Tree、NIGHTMARE、0.1gの誤算、ENVii GABRIELLAだ。Psycho le Cémuは両日出演し、各日5組ずつ2日間延べ10組