SBI証券は、2025年11月末時点で預り資産残高が60兆円を突破したと発表した。2025年6月末に50兆円を達成してから、わずか約5カ月で10兆円増加したことになる。○「ゼロ革命」やサービス拡充が成長を後押し同社は1999年にインターネット取引サービスを開始。2001年の手数料引き下げなどを背景に利用者が増え、預り資産残高や口座数、個人株式委託売買代金の面で規模を拡大してきた。 近年では、2023年に開始した「ゼロ革命」と呼ば