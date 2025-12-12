ニトリは、壁掛けできて持ち運びも可能な「コードレスLEDランタン NT2403」を2025年12月上旬より販売開始しました。実売価格は2990円（税込）。 「コードレスLEDランタン NT2403」 記事のポイント 持ち運べる充電式のLEDランタンは、夜間の手元用だけでなく、アウトドアなどでも活用可能。また、明るさを最小にすれば約120時間点灯するので、非常時にも使えます。 「コードレスLEDランタン NT2403」は、ハンドル付き