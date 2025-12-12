八生高知出身在住のシンガーソングライター・八生（やよい）による自主企画ライブ＜ハチヨンナイト＞。「“八”生が“四”国を盛り上げる“夜”」の頭文字から名付けられた同公演は、八生にとって初の主催ライブとなった。徳島出身の丸山純奈をゲストに迎え、満員の観客が見守るなか、四国出身のシンガーソングライターの両者は力強くのびのびと東京の夜にその歌声を響かせた。まずゲストの丸山純奈がセンチメンタルな「青い部屋」