渡辺美里が、12月24日にリリースするデビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』の発売を記念したイベントの開催を発表した。本イベントは、アルバム発売日の12月24日と翌25日の2日間にわたって開催され、会場ではアルバム初回生産限定盤に収録の「10 Best Live Acts (1986-2000)」のコメントパネルや、2005年のスタジアム公演時の写真を等身大で再現したパネルを展示。デビュー40周年の軌跡をより深く感じられる内容になるという