氷川きよしが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。チャンネル史上初の演歌「きよしのズンドコ節」をコーラスを交えて明るく元気に一発撮りでパフォーマンスする。【写真】DOMOTO、『THE FIRST TAKE』で「愛のかたまり」を一発撮り「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日に開設され、チャンネル登録者数は1150万人（12月12日時点）。