©新沢基栄／集英社・奇面組2026年1月から放送のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』の主題歌が決定した。オープニングテーマにはBREIMENがシンガーソングライター・TOMOOをフューチャリングに迎えた楽曲「ファンキースパイス feat.TOMOO」が、エンディングテーマには離婚伝説「ステキッ！！」が起用される。TVアニメ『ハイスクール！奇面組』は、“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく個性豊かでハチャメチ