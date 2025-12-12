いつものボブヘアにちょっぴり変化を加えたくなったら、「ウルフヘア」を選択肢に加えてみて。今っぽさを意識した、控えめレイヤーで仕上げる「プチウルフ」なら、ミドル世代でも挑戦しやすそうです。トップの丸みを残しつつ、毛先にだけほんのり動きを加えることで、ボブやミディからも移行しやすいデザインに。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人に似合うプチウルフをご紹介します。