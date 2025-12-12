橋本絵莉子が、11月12日に配信リリースした新曲「春のせい」のリリースを記念して、2026年1月12日に大阪・梅田クラブクアトロからスタートするバンド編成でのワンマンツアー＜新春ライブツアー2026「春のせい」＞の会場で販売される、会場限定2曲入りCDの詳細を発表した。「春のせい」に加えてもう1曲収録とされていた新曲のタイトルは「冬のせい」。「春のせい」の次が「冬のせい」とは、タイトルを聞いただけでどんな曲なのか想