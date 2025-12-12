元HKT48・田中美久が、12日までTikTokを更新。すっぴんを披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。【写真】令和のグラビアクイーン・田中美久の「可愛すぎる」“すっぴん”大胆な水着姿も（20枚）SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』やドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に出演するなど、女優としても活躍している。