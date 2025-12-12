2026年1月9日スタートのアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）より、奇天烈なポーズをした奇面組の面々やメインキャラクターが大集結したメインビジュアル、主題歌楽曲と共にキャラクターたちの個性が垣間見えるメインPVが解禁。追加キャストとして鳥海浩輔、日笠陽子、堀江由衣、杉田智和、榎木淳弥、石川由依らの出演も明らかとなった。【動画】主題歌も解禁！アニメ『ハイスクール！奇面組』メ