EGO-WRAPPIN’が2026年3月から、春の恒例ホールツアー＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞を開催することが発表となった。＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞は、ホール会場での響きにこだわって行われてきたワンマンライブだ。2026年は3月20日の岩手・トーサイクラシックホール岩手公演を皮切りに、4月25日の東京・昭和女子大学人見記念講堂公演まで、初開催となる盛岡や金沢などを含む全8公演での開催となる。