リリースで発表J1のガンバ大阪は12月12日、イェンス・ウィッシング氏が2026シーズンよりトップチームの監督に就任することが決定したと発表した。ウィッシング氏はドイツ出身で2014年7月から19年6月にかけて、ドイツのギーヴェンベックで監督を務めた。その後、ボルシア・メンヒェングラートバッハ II でアシスタントコーチ（19年7月〜20年6月）を経験。オランダのPSVアイントホーフェン（21年7月〜22年6月）、ポルトガルのSL