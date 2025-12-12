HDR10+ Technologies, LLCのページより 米HDR10+ Technologiesは10日（現地時間)、ロイヤルティーフリーの新しいダイナミックメタデータ技術「HDR10+ ADVANCED」を発表した。現在提供されているHDR10+規格の強化版で、高輝度テレビ対応やジャダー低減などの新機能を盛り込んだ。Prime Videoがいち早くサポートを表明。厳選タイトルで提供した後、ライブラリー全体に同技術を展開する