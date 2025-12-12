中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月12日】中国は13日に南京大虐殺犠牲者国家公祭日（追悼日）を迎える。外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で関連の質問に答え、次のように述べた。日本の右翼勢力が歴史に逆行すること、外部勢力が中国台湾地区に干渉すること、日本軍国主義が再び息を吹き返すことを、中国は断じて許さない。日本の軍国主義は世界の人々の共通の敵である。中