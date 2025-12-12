秋田県のローカル線で列車が脱線・転覆。一体、何があったのでしょうか。橋の下に落下し、横倒しの状態になった列車。これは、秋田県の第三セクターの鉄道会社・秋田内陸縦貫鉄道の車両です。警察や消防によりますと、きょう午前6時50分ごろ、運営会社から「列車が脱線して転覆している」と通報がありました。列車は午前5時過ぎ、北秋田市の萱草駅の近くで脱線したということで、列車が定刻になっても終点の角館駅に到着しなかった