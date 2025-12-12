e―Taxを呼びかけるロッテの西川史礁選手＝12日午後、和歌山県日高川町プロ野球パ・リーグ新人王に輝いたロッテの西川史礁選手（22）が12日、地元の和歌山県日高川町でスマートフォンとマイナンバーカードを利用した国税電子申告・納税システム（e―Tax）を模擬体験した。「予想以上に簡単だった」と話し、来年2月から始まる確定申告での活用を呼びかけた。西川選手は御坊税務署職員の説明を受けながら、落ち着いた表情でスマ