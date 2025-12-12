日銀本店共同通信社は12日、日銀が12月15日に公表する12月の企業短期経済観測調査（短観）に関する民間シンクタンク11社の予想を集計した。最も注目される大企業製造業の最近の景況感を示す業況判断指数（DI）の予想平均は、前回の9月調査から1ポイント上昇のプラス15と小幅改善の見通しとなった。トランプ米政権の高関税政策の不確実性が低下していることを受けた。現時点では、米関税の影響は限定的なものにとどまっていると