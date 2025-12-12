大分市で12日午後、住宅が燃える火事がありました。近くの保育園では、子供たちが小学校などに避難する事態となりました。火事があったのは、大分市王子中町の住宅です。警察などによりますと12日午後1時20分ごろ、通行人から「煙と炎が見える」などと通報がありました。消防車7台が出動し消火活動が続けられていますが、午後3時30分時点で鎮火には至っていません。火事があった住宅は複数人が住んでいるとみられますが、けが人の