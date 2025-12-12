コメの平均販売価格がさきほど発表され、過去最高値を記録した前回と比べてわずかに値下がりました。【映像】店頭に並ぶコメ農水省によりますと、12月7日までの1週間に全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は、前の週より14円安い5kg当たり4321円でした。3週間ぶりの値下がりですが、依然として前の週に付けた最高値4335円に迫る水準で、4000円台は9月以降14週連続です。同時に発表されたホームセンターな