深セン航空は、札幌/千歳〜深セン線を12月19日から運休する。現在は月・水・金・日曜の週4往復を運航している。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が6時間半、深セン発が4時間40分。12月15日から月曜を運休し、12月19日からは水・金・日曜も運休する。理由は機材繰りのためとしている。予約客には1回のみの代替便への変更もしくは払い戻しを無手数料で案内する。■ダイヤZH728札幌/千歳（15：30）〜深セ