JALグループは、新千歳空港での空席待ち・当日アップグレードの受付を、きょう12月12日の終日中止する。低気圧の通過に伴う降雪の影響で、新千歳空港では午後4時半時点で92便が欠航となっている。JAL運航便も18便が欠航したほか、多くの便で長時間の遅延が発生している。東京/羽田行きはきょう12日の全便がキャンセル待ち、あす13日も夕方以降まで満席便が続いている。