この１年の世相を漢字一字で表す「今年の漢字」。２０２５年は「熊」でした。１２日午後２時すぎ。京都・清水寺の森清範貫主が筆を走らせ、書いたのは・・・「熊」３１回目となる「今年の漢字」。全国からの応募総数・約１９万票のうち、「熊」が２万３０００票以上（１２．３％）を集め、選ばれました。日本各地で「熊」が出没し、被害者数・死亡者数がともに過去最多となったことや、和歌山県のアドベンチャーワールドか