平戸市の80代の女性が、検察庁や警視庁の職員を名乗る男らに時価4億円相当の金塊をだまし取られるニセ電話詐欺の被害に遭いました。 県内のニセ電話詐欺の被害額としては、過去最高だということです。 ニセ電話詐欺の被害に遭ったのは平戸市の80代の女性です。 警察によりますと今年8月中旬、女性の自宅の固定電話に「あなたの通帳と携帯電話が犯罪に使われている」などとうその連絡がありました。 その後、検察庁の職員を名乗