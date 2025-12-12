ＪＲ福知山線脱線事故から２０年。事故車両の保存施設が完成し、遺族らへの案内が始まりました。大阪府吹田市に「福知山線列車事故車両保存施設」が完成し、１２日から遺族や被害者への案内が始まりました。２００５年に兵庫県尼崎市のＪＲ福知山線で起きた脱線事故では、乗客１０６人と運転士が死亡し、５６２人が重軽傷を負いました。完成した施設の１階には、事故車両７両を展示。損傷が激しい１両目から４両目は、運転