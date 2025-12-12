旧日本軍が非戦闘員を殺害した「南京事件」から88年となるのを前に、中国外務省の報道官は「日本側は歴史を深く反省し、真剣に教訓をくみ取り、軍国主義と完全に決別するよう求める」と強調しました。中国外務省の郭嘉昆報道官は12日の会見で、「南京事件」について、「30万人の中国人が虐殺され、人類史上最も暗黒の1ページである」と主張。「今年は抗日戦争勝利80年であり、中華民族の偉大な復興は止めることができない」と強調