人工知能（AI）を使って落とし物を捜すサービスを手がけるITベンチャーのファインド（東京）が12日、複数の場所を横断して検索できる機能の提供を始めた。落とし場所が分からない人が、複数の窓口に問い合わせる手間を減らす。京浜急行電鉄やタクシー大手の日本交通（東京）など6社・団体から始め、来年には全国の100社に拡大する計画。落とし主は想定される場所を複数選択し、見つかれば返却場所を案内される。ファインドはこ