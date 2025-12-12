建物から吹きあがる黒い煙と真っ赤な炎。12日午後、大分市の住宅街で火災が発生し焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 【写真を見る】大分市中心部、王子中町の住宅街で火災1人の遺体発見、住人の男性か 12日午後1時半前、大分市王子中町の無職、井上直子さん（79）の住宅から出火しました。消防車7台が出動し、火は午後4時前に鎮圧状態になりましたが、この火事で焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 井上さんは体が不