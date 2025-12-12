立憲民主党の野田代表は１２日の記者会見で、高市内閣に対する不信任決議案を巡り、「評価を定めるのは時期尚早ではないか」と述べ、今国会での提出を見送る考えを示唆した。衆院では、自民党と日本維新の会の与党が１１月下旬に過半数を回復し、野党第１党の立民が内閣不信任案を提出しても可決が見通せない状況になった。さらに野党は２０２５年度補正予算案への対応で足並みがそろわず、不信任案でも一致した対応は見込めな