24時間テレビの福祉車両が贈呈されました。24時間テレビチャリティー委員会は、この1年間にお預かりした寄付金で、リフト付きバスや訪問入浴車などの福祉車両を、全国に206台贈呈することを決めました。このうち、関東向けの贈呈式が12日、全国に先駆けて東京・港区の日本テレビで行われ、福祉車両32台が贈られました。これで、24時間テレビから贈られた福祉車両は、番組開始から48年間で、合わせて1万2648台となりました。