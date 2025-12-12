唐揚げや照り焼き、フライなどのこんがり焼けた茶色い料理が体に悪いというのは本当なのか。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「東南アジアでは衛生上揚げ物がよく食べられるが、生活習慣病が際立っているというデータはない。揚げ物が体に悪くて蒸し料理は良いとは言えない」という――。※本稿は、八木雅之『老けない食べ方の新常識』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／KPS