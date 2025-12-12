友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイトでのミスについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・百合華はフレンチレストランでバイトをしています。しかし個室予約のダブルブッキングしてしまいました。するとお客さんに「店長呼んできて」と言われます。大ピンチの百合華は、このあとどうなる