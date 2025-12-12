香川県土庄町の小学校で提供された牛丼 香川県の小豆島の小学校などで地域ブランドを使った給食が11日、振る舞われました。 香川県土庄町の小学校で提供された牛丼。オリーブオイルをしぼった後の果実を食べて育ったブランド牛「オリーブ牛」が使われています。 土庄町内のこども園や小学校、中学校で振る舞われました。 （児童は―）「柔らかくておいしい」「柔らかいですね。毎日出てほし