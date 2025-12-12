「ビバリーヒルズ 高校白書／青春白書」 ドラマ「ビバリーヒルズ 高校白書／青春白書」のシーズン1〜5を、12月19日からHuluで国内初となるHDリマスター版で配信される。さらにシーズン6〜10も近日配信することが決定した。【動画】「ビバリーヒルズ高校白書／青春白書」HDリマスター版 シーズン1〜5予告1990年代に世界的なブームを巻き起こし、日本でも社会現象となった伝説のドラマ「ビバリーヒルズ 高校白書／青