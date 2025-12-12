ＤｅＮＡ・森敬斗内野手が中日の村松開人内野手、阪神・佐野大陽内野手と都内で自主トレを行うことが１２日、分かった。西武時代に片岡保幸氏らを盗塁王に導いた安福一貴トレーナーのもと年明けから指導する。森は今季、右肘の故障などで不本意な成績に終わったが、右肘クリーニング手術の経過は順調で、自主トレでは、持ち味のスピード強化や技術練習に臨むという。また１２月２６日に横浜市青葉公会堂でファンミーティング