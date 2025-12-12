13日(土)の朝は全国的に厳しい冷え込みとなるでしょう。日中も気温の上がり方は鈍く、東京都心の最高気温は8℃と真冬並みの寒さとなりそうです。また、西から天気が下り坂に向かい、夜は雨エリアが広がるでしょう。関東の内陸部では平野部でも雪の降る所がありそうです。14日(日)は急発達する低気圧の影響で、九州から関東では午前中は横殴りの雨になるでしょう。東北は雨や雪が降りそうです。北海道では猛吹雪や大雪の恐れがあり