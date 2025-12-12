ヤクルト・星知弥投手が１２日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２８００万円増の５６００万円（金額は推定）でサインした。明大から入団して９年目を迎えた右腕は今季４４試合に登板して１勝２敗１７セーブ、１７ホールドを記録。セーブ場面での失敗はなく「経験できたのはすごい。それを来年に生かしていきたい」と誓った。来季の目標に記したのは「優勝」の２文字。「ここ３年、チームとしても本当に悔しい結果に