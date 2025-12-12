１０日、木の上で逆さまになる飛虹。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月12日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で10日、1歳のパンダ「飛虹（フェイホン）」が木の股にすっぽりはまり、逆さまになるやんちゃな姿を見せた。