俳優の小堀正博さんが自身のXを更新。2024年に急激に手足の筋力低下やしびれを引き起こすギラン・バレー症候群を公表し、1年におよぶ闘病の末、ドラマに復帰した小堀さんが、初めてアクションシーンに臨んだことを報告しました。【写真を見る】【小堀正博】ギラン・バレー症候群を乗り越え 退院後初のアクションシーン撮影「ICUで全身麻痺で寝たきりだった頃の自分に教えてあげたい」小堀さんは、「今日は撮影でしたが、昨年退院し