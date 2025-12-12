講演するキム・エアリスさん＝12日午後、参院議員会館ミャンマー民主派指導者アウンサンスーチー氏（80）の次男キム・エアリスさんが来日し、参議院議員会館で12日、講演した。スーチー氏は2021年のクーデターで拘束され、現在も収監中。軍事政権は今月28日から民主派を排除した形で総選挙を実施する予定で、キムさんは日本をはじめ国際社会が「いんちき選挙」を拒否し、結果を認めないよう訴えた。キムさんは英国在住。「自由