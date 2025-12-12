報道陣に公開された、宝来山古墳外堤部分の発掘現場＝12日午前、奈良市宮内庁は「垂仁天皇陵」として管理する宝来山古墳（奈良市）について12日、外堤部分の発掘現場を報道陣や研究者に初めて公開した。発掘では築造当時の遺構は見つからず、幕末以降とみられる防水工事の跡を確認した。古墳は全長227メートルの前方後円墳。周囲に周濠が巡っている。水をとどめる現在の外堤は「文久の修陵」と呼ばれる幕末の修復事業で造成さ