収穫期を迎えたコメ＝8月、新潟県三条市農林水産省は12日、2025年産の主食用米の収穫量が746万8千トンになるとの最終的な見通しを発表した。10月25日時点の予測から変わらず、前年に比べ67万6千トン増える。24年夏以降のコメ不足や価格高騰で農家の生産意欲が上がった。今年から発表を始めた小さな粒を除いた収穫量は718万1千トンで、前年比で66万2千トン増。10アール当たりの収量の指標である作況単収指数は全国で「102」だっ