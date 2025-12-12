奈良県御所市役所で山田秀士市長（左）から感謝状を受け取った西辺豊彦さん＝12日午後奈良県御所市は12日までに、同市在住の西辺豊彦さん（88）から3億円の寄付を受けたと発表した。同日、山田秀士市長が西辺さんを市役所に招き、感謝状を贈呈した。西辺さんは米寿を迎えたのがきっかけで寄付をしたといい「市への恩返し。教育や福祉などに使ってほしい」と話した。山田市長は「慢性的に財政基盤が弱い。市の発展に資する活用