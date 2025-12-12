自民党と国民民主党は、来年度の税制改正で焦点の一つ「年収の壁」の引き上げをめぐり、協議を行いました。国民民主党が178万円への引き上げを求めるなか、一致点を見いだせたのでしょうか。午後、国会内で会談した自民党と国民民主党の税調会長。最大の焦点は、国民民主党が看板政策に掲げる「年収の壁」の引き上げです。国民民主党玉木雄一郎 代表［先月26日］「いわゆる『103万（円）の壁』を178万円を目指して引き上げ