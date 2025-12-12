yosugalaの新曲「マスカレイドナイト」が、2026年1月11日からテレビ東京にて放送開始するホラーアニメ『闇芝居 十六期』のエンディングテーマに決定した。 （関連：“ポストBiSH”になり得る存在は？yosugala、O-VER-KiLL、INUWASI……“ロック／ラウド系アイドル”注目株） アニメ『闇芝居』は、“身の回りの怪奇な都市伝説”をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる新感覚