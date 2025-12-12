ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』初のスマホアプリ「ちいかわぽけっと」を題材にした雪像が、2026年2月4日（水）〜2月11日（水）の8日間、北海道・札幌市で開催される「2026さっぽろ雪まつり」に登場することが決定した。【写真】雪像と見比べたい！ピクニック衣装のちいかわぬいぐるみ■来場者限定のノベルティを用意「さっぽろ雪まつり」は、札幌市の大通公園、つどーむ会場、すすきの会場の3ヵ所で開催される雪と氷の祭